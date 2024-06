Ennesime variazioni nei turni degli ambulatori Ascot dell'Oristanese

Variazioni dei turni degli ambulatori straordinari di comunità territoriale (Ascot) per la prossima settimana sono state comunicate dalla direzione generale della Asl 5 e dalla Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio”. L’ambulatorio Ascot di Arborea, situato in via Romagna, non sarà operativo mercoledì 26 giugno. L’ambulatorio straordinario di Busachi, in via Satta 39, che serve anche i cittadini senza medico di famiglia residenti a Neoneli, Ula Tirso e Fordongianus, sarà chiuso lunedì 24 giugno. In particolare, il turno dell’Ascot di Gonnostramatza, in via Diaz, previsto per lunedì 24 giugno, è stato posticipato a martedì 25 giugno, dalle ore 14:30 alle 19:30. Questo ambulatorio è anche a disposizione dei cittadini di Pompu. L’ambulatorio Ascot di Narbolia, in via Principe Amedeo 1, avrà il turno di martedì spostato a venerdì 28 giugno, dalle ore 14 alle 19. Il servizio è destinato agli abitanti di Narbolia, San Vero Milis e Zeddiani. Infine, l’ambulatorio straordinario di Samugheo, in via

