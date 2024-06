Bosa, uno spettacolo sulla violenza contro le donne

Le scarpe rosse, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne, sono l’immagine simbolo dello spettacolo “Poesie per una notte”, che sarà portato in scena venerdì 28 giugno, alle ore 21, nel piazzale Stella Maris di Bosa dal gruppo teatrale del Centro di Salute Mentale cittadino “AnimAttori”. Gli utenti del Csm bosano porteranno sul palco testi che verteranno su un tema drammaticamente attuale come quello del femminicidio e della violenza di genere. “Vogliamo mandare un messaggio attraverso poesie e monologhi a volte duri, ma reali, per sensibilizzare e far riflettere le persone su questa realtà così tragica” spiega la responsabile del progetto Nives Crobu, educatrice professionale del Csm. Allo spettacolo parteciperà anche la dottoressa Speranza Piredda, ginecologa e presidente dell’associazione “Rete delle Donne Alghero-APS”, da anni impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Quella di venerdì prossimo è la quarta edizione della rassegna “Poesie per una notte”, esito scenico del laboratorio teatrale promosso dal Centro di Salute Mentale di Bosa, che da anni

