Ardauli, i carabinieri ricordano il sacrificio di Antioco Deiana

Questa mattina, ad Ardauli, via San Tommaso, presso la casa natia dell’appuntato dei carabinieri Antioco Deiana, insignito di Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla Memoria” e di Medaglia d’Oro di Vittima del Terrorismo, i militari dell’Arma dei carabinieri di Oristano e Ghilarza, alla presenza del comandante provinciale, del sindaco di Ardauli, Costantina Fadda, e delle altre autorità civili, militari e religiose locali, hanno commemorato l’anniversario dell’uccisione per mano armata del militare. Antioco Deiana era nato ad Ardauli il 15 marzo 1936. Nel 1955, si era arruolato nell’Arma dei carabinieri e nel 1972 veniva promosso al grado di appuntato. Dopo aver svolto servizio in Piemonte, fu destinato, nel 1964, al nucleo di polizia giudiziaria di Genova. All’epoca, negli “anni di piombo”, Antioco fu scelto per prestare servizio di sicurezza al giudice Francesco Coco, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova. In quell’infausto 8 giugno 1976, mentre stava scortando il giudice Coco, anch’egli di origini sarde, Antioco Deiana, l’altro operatore di scorta, il brigadiere della polizia di Stato Giovanni Saponara, venivano assassinati, insieme al

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie