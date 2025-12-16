L'amore non mi basta" di Emma Marrone vola al primo posto nella Top 50 di Spotify e il merito è del calcio. O meglio, dei social e del pallone. La canzone, uscita tredici anni fa, è uno dei grandi successi dell'artista. E negli ultimi mesi ha conosciuto un nuovo (e clamoroso) exploit grazie a una pioggia di reel diffusi tra Instagram, X e TikTok a tema calcio e nostalgia. Tanti creator hanno utilizzato questa base per montare video amarcord delle proprie squadre del cuore: dagli juventini, che oggi rimpiangono i tempi di Massimiliano Allegri (ma anche di Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain) ai milanisti, che ripensano con nostalgia ai tempi dello scudetto 2022 di Stefano Pioli, con i gol di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. E poi gli interisti, che ricordano gli anni di José Mourinho e il Triplete del 2010, con Diego Milito, Wesley Sneijder e Samuel Eto'o. E ancora i romanisti, che condividono reel con protagonisti leggende come Francesco Totti e Daniele De Rossi.