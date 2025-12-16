La Regione non deciderà sull'ampliamento della Rwm, verso commissariamento
Urso, governo pronto a intervenire in assenza di decisione della Sardegna...
