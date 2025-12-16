Ladri in azione nelle case dei calciatori Esposito e Luvumbo a Cagliari
I due erano in trasferta a Bergamo. Portati via vestiti ed effetti personali...
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie