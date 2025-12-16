Auto in fiamme sulla statale 387 tra Selargius e Dolianova: intervento di Vigili del fuoco e carabinieri

Selargius – Dolianova. Attimi di paura all’alba di oggi lungo la strada statale 387, dove un’auto ha preso fuoco improvvisamente durante le prime ore del mattino. L’episodio è avvenuto intorno alle 5.30, quando alcuni automobilisti in transito hanno notato le fiamme e lanciato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del fuoco, affiancati dai carabinieri, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area. L’incendio si è sviluppato in prossimità di un incrocio con una stradina di accesso alla statale 387, nel tratto compreso tra Selargius e Dolianova, causando rallentamenti alla circolazione nelle prime ore della giornata.

Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno permesso di evitare ulteriori rischi per gli automobilisti in transito. Al momento non si segnalano feriti, mentre restano da chiarire le cause dell’incendio, che potrebbero essere riconducibili a un guasto meccanico.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La situazione è tornata alla normalità dopo la conclusione dell’intervento.