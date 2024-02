Politica I risultati

Ha conquistato la vittoria a Villa Verde e Soddì la candidata presidente Alessandra Todde.

A Villa Verde la candidata del campo largo l’ha spuntata in un testa a testa con il candidato della coalizione del centro-destra: Todde ha ottenuto 53 (il 46,9%) preferenze e Paolo Truzzu 52 voti (il 46%). Renato Soru e la coalizione sarda si sono fermati a 8 voti (il 7,1%), mentre Lucia Chessa per Sardegna R-esiste non ha ottenuto neanche un voto.

Nel paese della Marmilla hanno votato 118 elettori su 249, con una percentuale del 47,4%.

A Soddì Todde ha trionfato con una vittoria netta, conquistando 45 voti (il 72,6%), mentre Paolo Truzzu e Lucia Chessa si sono fermati rispettivamente a 15 voti (il 24,2%) e 2 voti (il 3,2%). Renato Soru non ha ricevuto voti.

Lunedì, 26 febbraio 2024

