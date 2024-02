Oristano

I principali dati dai Comuni

Urne chiuse in Sardegna dove oggi si è votato per il rinovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Regione. In provincia di Oristano si sono registrati 74.071 votanti su 145.009, pari al 51,1%.

A Oristano città si è registrata un’affluenza del 55,30%. Alla chiusura dei seggi, alle 22, nelle 36 sezioni di Oristano hanno votato 15249 elettori su un totale di 27574 aventi diritto.

Nel 2019, alle precedenti elezioni regionali, i votanti furono 15938 e la percentuale si attestò al 56,98%. A Terralba ha votato il 44,1% degli elettori.

A Cabras hanno votato il 45,3% degli aventi diritto al voto e il 51,1% a Bosa.

In provincia i Comuni dove si è votato di più sono stati Aidomaggiore col 70%, Sedilo col 69,5%, Siamanna col 66,2%, Baradili col 65,8%, Villaurbana col 65,7%, Tinnura e Paulilatino col 65,3%.

I comuni della provincia di Oristano dove si è votato di meno, sono invece, Bidonì, con un’affluenza del 33,5%, Senis dove ci si è fermati al 37.5%, Sagama col 38,1% e Ula Tirso col 39.1%.

Lo spoglio si terrà domattina, a partire dalle 7 e Linkoristano lo seguirà in diretta.

-segue-

Domenica, 25 febbraio 2024