Cagliari

La distribuzione dei seggi

In attesa del completamento dello spoglio elettorale da parte dei Tribunali si fanno le prime ipotesi sulla composizione del nuovo Consiglio regionale della Sardegna

La coalizione del centrosinistra si vedrà assegnare 36 seggi. Uno per la presidente eletta Alessandra Todde, gli altri che, in base ai numeri ancora da completare e ufficializzare, dovrebbero essere così distribuiti: 11 al Partito democratico, 6 al Movimento 5 Stelle, 4 ad Alleanza Verdi Sinistra, 3 ciascuno a Orizzonte Comune, Progressisti, Sinistra futura, Uniti per Todde e 2 al Psi.

Per il centrodestra i seggi saranno 24. Questa la probabile distribuzione: 7 seggi a Fratelli d’Italia, 3 seggi ciascuno a Forza Italia, Psd’Az, Riformatori sardi, Sardegna al centro-20venti, 2 seggi ciascuno a Lega e Pli e un seggio all’Udc.

Non avranno rappresentanza in Consiglio regionale la Coalizione sarda di Renato Soru e Sardigna R-esiste di Lucia Chessa.

Martedì, 27 febbraio 2024

