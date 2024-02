Politica Caricati tutti i risultati

Ghilarza

Nella notte anche il Comune di Ghilarza è riuscito a completare lo spoglio dei voti per le elezioni regionali, evitando di dover ricorrere agli uffici del Tribunale di Oristano come, invece, prospettato ieri a tardissima sera, quando questa estrema soluzione era stata annunciata almeno per una delle quattro sezioni.

Ad aggiudicarsi la vittoria è la coalizione di centro-destra guidata da Paolo Truzzu, con 1003 voti (il 47% delle preferenze). Seguono Alessandra Todde e il campo largo con 875 voti (40,9%), la coalizione sarda di Renato Soru con 234 preferenze (10,9%) e Sardegna R-esiste di Lucia Chessa con 26 voti (1,2%).

A Ghilarza hanno votato 2.254 elettori su 3.793 aventi diritto, con un’affluenza del 59,4%.

Martedì, 27 febbraio 2024

