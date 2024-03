Santa Giusta

Proseguono gli incontri con i giovani sportivi della Provincia

Il Prefetto di Oristano Salvatore Angieri questo pomeriggio ha fatto visita al Circolo Ippico Usignolo, alle porte di Santa Giusta.

“L’equitazione è uno sport che mi ha sempre affascinato, perché, oltre ai tradizionali ed immancabili valori sportivi, permette un’ immersione nella natura a 360°”, ha detto il Prefetto che prosegue il giro di incontri con i giovani della provincia che decidono di abbracciare le molteplici discipline sportive presenti sul territorio.

La struttura di Santa Giusta, estesa su un’area di otto ettari e dotata di 160 box (per l’alloggio di circa un centinaio di cavalli), di un maneggio coperto, di due campi all’aperto e di una piccola fattoria didattica, consente un’ampia gamma di attività, tra cui corsi di addestramento per giovani cavallerizze e cavallerizzi.

“Qui a Santa Giusta”, ha concluso conclude il Prefetto al termine della visita, “ ho trovato un bellissimo ambiente, sano e pulito, dove trasuda l’amore e il rispetto per l’ambiente e per gli animali, valori al giorno d’oggi non scontati ma imprescindibili e che, purtroppo, non si possono studiare sui libri di scuola”.