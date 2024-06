Elezioni comunali, Andrea Carracoi è il nuovo sindaco di Sini

Andrea Carracoi, a soli 29 anni, è stato eletto sindaco di Sini, diventando il più giovane primo cittadino della provincia di Oristano. Già consigliere comunale nella precedente consiliatura, Carracoi ha corso con la lista “Vivi Sini” e ha ottenuto un netto successo, conquistando 172 voti, pari al 59,93% delle preferenze. La sua vittoria ha visto la sconfitta di Elio Simbula, settantenne candidato della lista “Insieme per Sini”, che ha ricevuto 115 voti, equivalenti al 40,07% dei consensi. La competizione tra i due candidati ha visto prevalere nettamente la visione giovane e dinamica di Carracoi. Gli elettori di Sini, che complessivamente sono 474, hanno partecipato con un’affluenza del 63,08%, corrispondente a 299 votanti. Durante lo scrutinio, sono state riscontrate 6 schede nulle e 6 schede bianche, mentre non vi sono state schede contestate. Il giovane sindaco ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella vita politica del paese. La sua lista, “Vivi Sini”, ha puntato su un programma

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

