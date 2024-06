Elezioni comunali a Bosa, chi sono i candidati

I cittadini di Bosa si preparano a recarsi alle urne questo fine settimana per eleggere il nuovo sindaco in occasione delle elezioni comunali. La competizione vede tre candidati in corsa. Alessandro Campus con la lista “Bosa Cambia Bosa”, Alfonso Marras per “Bosa Cambia” e Giuseppe Ibba con “Bosa noi ci siamo”. La campagna elettorale è stata intensa e la cittadina è pronta a scegliere il nuovo primo cittadino. Con le elezioni imminenti, l’attenzione è alta e l’esito appare incerto fino all’ultimo voto. Lista “Bosa Cambia Bosa” (Alessandro Campus sindaco). Pietro Massidda, Bartolo Cabula, Davide Fiori, Gianni Papi, Miriam Mastinu, Piera Addis, Cristiana Cacciapaglia, Peppino Fara, Ica Pischedda, Dina Sardara, Luigi Gelsomino, Silvia Tanda, Marco Cuccu, Giuseppe Fioravanti, Emanuela Caria, Carlo Solinas. Lista “Bosa Cambia” (Alfonso Marras sindaco). Massimo Blandino, Daniela Maria Brundu, Maria Giovanna Campus, Carlo Deidda, Federico Ledda, Marco Francesco Mannu, Caterina Marini nota Kety, Maura Marongiu, Giovanni Marras, Laura Masala, Paolo Girolamo Moino, Marco Naitana, Claudio Pallucca, Vincenzo Pinna, Stefania Urgu, Vittorio Urgu.

