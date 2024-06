sfida aperta tra Cauli e Masia

Le elezioni comunali a Magomadas vedono i due candidati in una competizione serrata per la guida del Comune. Nello specifico si prospetta una sfida elettorale tra il sindaco uscente Emanuele Cauli, rappresentante della lista “Il paese che sogno – Magomadas progetto futuro”, e Angelo Masia, candidato con “Riprendiamo Magomadas”. Lista “Il paese che sogno – Magomadas progetto futuro” (Emanuele Cauli sindaco). Candidati consiglieri: Alessandro Pala, Giovanni Battista Carta, Debora Unali, Antonio Pitzolu, Silvia Pintore, Franco Galvani, Piera Cappai, Riccardo Chiozzi, Angelo Francesco Basile, Ettore Roberto Mura. Lista “Riprendiamo Magomadas” (Angelo Masia sindaco). Candidati consiglieri: Valentina Pitzolu, Mario Tilocca, Lucia Uras, Marco Aliferis noto Elia, Margherita Sotgiu, Giovanni Pietro Mario Moretti noto Giampiero, Ilaria Unali, Agostino Unali, Maria Antonietta Campus, Salvatore Oggianu. Nel 2019, l’affluenza alle urne fu del 61,58%, segnando un calo rispetto al 2014, quando aveva raggiunto il 71,41%. La partecipazione elettorale sarà un fattore chiave da osservare in questa tornata elettorale, con i cittadini chiamati a scegliere il futuro amministrativo del loro comune.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

