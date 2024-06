Elezioni amministrative, i comuni al voto in provincia di Oristano

Sabato e domenica saranno giorni di decisioni politiche per quattro comuni della provincia di Oristano, dove si terranno le elezioni amministrative. A Bosa, tre candidati si contendono la poltrona di sindaco: Alessandro Campus (Bosa Cambia Bosa), Alfonso Marras (Bosa Cambia) e Giuseppe Ibba (Bosa noi ci siamo). Nelle precedenti elezioni del 2019, Piero Franco Casula (Un’Altra Bosa) vinse al primo turno con il 43,1%, seguito da Rosalia Acca (Per Bosa) con il 29,44%. Gli altri candidati furono Alessandro Naitana (Insieme Si Cambia) con il 21,85% e Luca Sergio Lelli (Cambiamo Insieme Bosa) con il 5,6% dei voti. A Magomadas, la sfida è tra il sindaco uscente Emanuele Cauli (Il paese che voglio) e Angelo Masia (Riprendiamo Magomadas). Nel 2019 l’affluenza fu del 61,58%, in calo rispetto al 2014 quando raggiunse il 71,41%. La corsa a due è il tema delle elezioni a Sorradile, dove Giampaolo Loi (Sorradile Una Comunità che Vive) si confronterà con l’avversario Massimo Zaru (Uniti per Sorradile). Infine,

