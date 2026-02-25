Elettra Lamborghini, la crociata contro le feste notturne arriva anche sul palco di Sanremo
Elettra Lamborghini torna sulla sua personale 'crociata' contro le feste notturne a Sanremo. Dopo l'esibizione in cui ha cantato il suo brano in gara 'Voilà', l'esuberante artista rimarca scherzosamente sul palco il suo disappunto, già espresso tramite un post sui social[1] in cui lamentava di non riuscire a dormire per il chiasso notturno eccessivo. "Se non smettono coi festini scendo giù col megafono", dice a Conti fra gli applausi, prima di lasciare il palco.
La cantante si era lamentata di non aver potuto riposare a causa della musica a tutto volume proveniente dai locali vicino all'hotel in cui sta alloggiando.
"Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica è devastante", ha scritto la cantante su X, spiegando di non aver potuto riposare nonostante la stanchezza accumulata: "Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile dormire giuro".
Lo sfogo era poi proseguito anche su Instagram, dove la cantante ha sottolineato l'ora, 3.16 del mattino. "Raga, sono le 3 del mattino, con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, con interviste, prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente. Almeno la decenza di abbassare la musica all'1 di notte".
