Election day, urne chiuse in provincia di Oristano

I seggi in Sardegna si sono chiusi nel primo giorno dell’election day, durante il quale si votava sia per le elezioni europee sia per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale in 27 comuni. Tra questi, quattro si trovano in provincia di Oristano: Bosa, Magomadas, Sorradile e Sini. Il capoluogo regionale, Cagliari, è anch’esso coinvolto nelle elezioni comunali, assieme ad altri quattro comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti: Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai. Le operazioni di voto riprenderanno domani, domenica 9 giugno, alle 7 del mattino e proseguiranno fino alle 23. Lo scrutinio per le elezioni europee inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, mentre per lo spoglio delle elezioni comunali bisognerà attendere fino alle 14 di lunedì 10 giugno. Nei piccoli comuni, dove non è previsto il voto disgiunto, le elezioni comunali si svolgono in maniera semplice. Gli elettori ricevono una scheda elettorale con i nomi dei candidati sindaci e le relative liste. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, segnando con

