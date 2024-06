Scontro fra auto a Oristano, nell'incidente muore un 76enne

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio sotto il cavalcavia situato a pochi passi dalla basilica della Madonna del Rimedio, alle porte di Oristano. La tragedia ha coinvolto due auto e inizialmente sembrava trattarsi di un incidente non grave. Tuttavia, nel giro di due ore, la situazione è drasticamente peggiorata. Pietro Murru, il 76enne che viaggiava con la moglie su una delle auto coinvolte, era stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Purtroppo, l’uomo è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiaco. La notizia ha scosso la città, poiché la coppia era molto conosciuta nella zona. La polizia locale ha eseguito accertamenti per determinare le cause esatte della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza o da una distrazione al volante, ma ulteriori dettagli emergeranno solo con il proseguimento delle indagini. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale medico del 118-Areus. I vigili del fuoco

