Elezioni europee, l'affluenza alle 23 nella città di Oristano

Anche nella città di Oristano, come in tutta Italia, si sono aperti oggi i seggi per le elezioni europee. I cittadini sono chiamati a esprimere il proprio voto in un contesto di crescente interesse e partecipazione politica a livello europeo. Alla chiusura dei seggi del primo giorno di votazione, il dato di affluenza a Oristano si attesta a 2.429 votanti, pari al 9,12% degli aventi diritto. Questo dato, seppur significativo, mostra un leggero calo rispetto alle elezioni europee del 2019. Allora, quando si votava in una sola giornata, la prima rilevazione alle ore 12 aveva registrato 3.530 votanti, pari al 13,04%. Questo confronto suggerisce un inizio più lento per le votazioni di quest’anno, ma non è ancora indicativo del risultato finale. Infatti, la possibilità di votare su più giornate potrebbe influenzare le dinamiche di affluenza, con una maggiore partecipazione attesa per la seconda giornata. Queste elezioni avvengono in un momento delicato per l’Unione Europea. I cittadini sono chiamati a scegliere i loro rappresentanti al Parlamento

