L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 25 novembre, i nerazzurri affrontano l'Eintracht Francoforte nella quinta giornata della fase campionato. Trasferta tedesca per la squadra di Raffaele Palladino, a caccia della prima vittoria sulla panchina della Dea dopo il ko contro il Napoli in campionato. Atalanta fin qui a 7 punti, Eintracht Francoforte a quota 4. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Eintracht Francoforte-Atalanta, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Atalanta, in campo stasera alle 21:

Eintracht Francoforte (3-4-2-1) Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Götze, Bahoya; Burkardt. All. Toppmöller

Atalanta (3-4-3) Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Palladino

Eintracht Francoforte-Atalanta, dove vederla

Eintracht Francoforte-Atalanta è visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.