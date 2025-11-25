"Novembre si è travestito da gennaio e, da una decina di giorni, i connotati meteo sono più invernali che autunnali. Il freddo continuerà fino a venerdì, specie al mattino e soprattutto laddove il vento soffierà più forte. Fino a venerdì infatti avremo la tramontana, il grecale e la bora protagonisti, venti dai quadranti settentrionali che porteranno aria più fredda dalle lontane terre baltiche". Così all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it .

"Oltre al freddo - spiega Tedici - queste correnti baltiche forniranno energia a una bassa pressione presente al Sud con altri rovesci sia al meridione sia sul Medio Adriatico. Questi rovesci di neve oltre gli 800-1000 metri lungo tutta la fascia appenninica rendendo il paesaggio ancora più natalizio a un mese dalle festività".

"Dal prossimo weekend è atteso un graduale rialzo delle temperature, ma il maltempo non sarà finito: una nuova perturbazione è prevista in arrivo domenica al Centro-Nord", conclude Tedici.