Ecco le imprese premiate dal Distretto rurale del Giudicato di Arborea – Foto

Mogoro

Questa mattina la cerimonia nella Cantina di Mogoro



Sono oltre 20 le aziende del Distretto rurale del Giudicato di Arborea che hanno ricevuto oggi un importante riconoscimento, per l’impegno con cui in questa prima fase di costituzione hanno lavorato assiduamente per creare la rete che oggi esiste e si rafforza ogni giorno di più. Oltre a una targa simbolica, il Distretto offrirà ad alcune imprese uno spot video da utilizzare per la promozione sui media e una presentazione su una testata provinciale.

La cerimonia si è svolta questa mattina alla Cantina di Mogoro. Nell’incontro con aziende e amministratori si è parlato anche dei Distretti del cibo (insieme a Ciriaco Loddo, dell’Agenzia regionale Laore) e delle attività del Servizio rurale a supporto dei territori e delle imprese (con Sandro Murgia).

Dopo le premiazioni, in vetrina i prodotti delle aziende del Distretto rurale del Giudicato di Arborea: presentati ufficialmente, entreranno sul mercato con un bollino simbolo dell’appartenenza a questa importante rete.

“Sono soddisfatto per l’ottima partecipazione alla giornata di oggi, le aziende e gli amministratori locali insieme al Cda hanno partecipato con entusiasmo”, ha commentato Pierpaolo Erbì, presidente del Distretto rurale. “È stata l’occasione per avviare un discorso che nel futuro sarà di primaria importanza, i Distretti del cibo che garantiranno opportunità e novità per le aziende”.

Le azienda da premiare sono state valutate e selezionate da una commissione giudicatrice. I premi sono stati consegnati dai sindaci dei paesi che aderiscono al Distretto, dal presidente Pierpaolo Erbì e dal vice presidente Luigi Todde. Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni rappresentanti dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

I premi. La lista delle aziende premiate si apre con un riconoscimento a un’impresa storica dell’artigianato artistico e tradizionale, la cooperativa Su Trobasciu di Mogoro, azienda femminile nata sul finire degli anni ‘70, che nel tempo ha potuto contare su una forte connotazione innovativa senza mai abbandonare la tradizione ricca di significato.

Premiate poi a pari merito il Caseifitzu Agriculu e Le conserve di Chicco. Gerolamo Sanna ha ritirato il premio per il caseificio, che durante il 2023 ha conquistato una serie di rinoscimenti regionali, nazionali e internazionali grazie alla qualità dei propri prodotti, tra i quali il suo formaggio Sennoredda, molto apprezzato in occasione dei World Cheese Awards.

Per Le conserve di Chicco – azienda che ai Sardinia food Awards ha ottenuto il Premio speciale ricerca e sperimentazione di prodotto – il titolare Leonardo Pisanu ha ricevuto il premio dal sindaco di Siamaggiore, Davide Dessì.

Un’altra impresa femminile premiata per i prodotti tipici tradizionali è Su Pani Pintau di Villaurbana: il sindaco Paolo Pireddu ha consegnato il premio alla titolare, Elena Lai.

Originalità, innovazione e sostenibilità: sono questi i motivi che hanno portato la commissione a premiare Paolo Frongia di Dhea Mather, azienda che produce cosmetici di alta qualità dal latte d’asina, sostenendo il processo di tutela e valorizzazione dell’asino sardo. In questo caso il riconoscimento è stato consegnato da Giuseppina Cireddu, dirigente dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

Junior Partner e Youth Camp. All’interno del Distretto rurale del Giudicato di Arborea sono presenti diverse realtà in cui lavorano con dedizione molti giovani. I due soci più giovani anagraficamente sono Nicholas Uras e Carlo Costeri. Entrambi hanno dimostrato la volontà di crescere e confrontarsi con il sistema produttivo locale, favorendo una rinnovata fiducia nella ruralità. Per loro il 2024 sarà un anno particolarmente entusiasmante dal punto di vista della crescita professionale: potranno accedere di diritto alle opportunità di formazione del prossimo Youth Camp; hanno ricevuto l’attestato di ammissione da Elisabetta Pace, sempre dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

Per l’edizione del 2023 Youth Camp, sono stati chiamati sul palco i cinque partecipanti: Nicholas Uras, Adrian Gabriel Comina, Andrea Piras, Federico Locci, Mauro Macis.

Premio particolare per un giovanissimo futuro socio: si tratta di Gabriel Piras, che ha solo 4 anni è partecipa assiduamente alle riunioni del Distretto rurale mantenendo una encomiabile disciplina, consentendo ai genitori di seguire i lavori. Per lui un premio consegnato dalla responsabile della comunicazione Eleonora Marongiu e una menzione speciale del Distretto.

Ci sono state anche altre due menzioni speciali consegnate dal presidente Pier Paolo Erbì, La prima al Circolo ippico L’Usignolo, esempio di eccellenza sportiva nel Distretto, impegnata a diffondere i principi fondamentali dello sport, dell’inclusione sociale e del coinvolgimento dei giovani. La seconda menzione per la Pro loco di Pompu, che in Marmilla svolge con spirito di servizio lodevole un grande lavoro a favore della comunità, fornendo esempi di senso civico e di efficienza organizzativa, fino a diventare un modello di riferimento nell’interpretazione delle politiche del Distretto rurale.

Un ringraziamento è andato a tre professionisti che con generosità hanno promosso ogni iniziativa necessaria per favorire la costituzione del Distretto. Si tratta dell’ingegner Giacomo Obinu, del geometra Giorgio Garau e del vice presidente Luigi Todde: li ha premiati Giuseppina Cireddu, direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura.

Agritek 2023. Impegno ed entusiasmo: è questo lo spirito emerso durante la prima missione in Ungheria per il gruppo del Distretto rurale del Giudicato di Arborea, composto da Leonardo Pisanu de Le conserve di Chicco, Ottavio Pinna di Eurokafè, Maria Paola Pilloni della Cantina Il Nuraghe, Alessandro Porcu della Cooperativa Sant’Andrea, Gerolamo Sanna del Caseifitzu Agriculu, Paolo Frongia di Dhea Mather, Mario Musu del Salumificio Musu e Gianluca Cirroni del Blue Marlin. Durante il percorso dell’Agritek, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha avuto un ruolo fondamentale, partecipando alla conferenza pubblica e accompagnato la delegazione in Ungheria. A consegnare i riconoscimenti a Nicola Sassu, Elisabetta Pace e Davide Puddu è stato il presidente Pierpaolo Erbì.