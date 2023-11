Controlli dei carabinieri, sanzionati tre ristoranti della provincia di Oristano

Oristano

Irregolarità sulle procedure igienico sanitarie

Sanzioni amministrative per complessivi 7500 euro per i titolari di tre ristoranti della provincia di Oristano al termine di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Oristano e dei collegi del Nucleo antisofisticazione di Cagliari. Le sanzioni sono scattate in seguito a irregolarità riscontrate. In particolare i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un ristorante di Terralba, per omessa predisposizione del manuale di autocontrollo- HACCP, con conseguente applicazione delle prescrizioni di sgombero dei locali destinati ad usi differenti e di immediata predisposizione del manuale di autocontrollo mancante.

Al titolare di un ristorante di Cabras, invece, è stata contestata l’omessa rintracciabilità degli alimenti e delle materie prime e l’omissione delle procedure contenute nel manuale di autocontrollo – HACCP. Nel locale sono stati sequestrati cinque chili di muggini risultati non corredato da idonea documentazione ed etichettatura.

Infine, il titolare di un ristorante di Oristano è stato sanzionato per inosservanza e mancata attuazione delle procedure del manuale di autocontrollo HACCP.

I controlli, ha fatto sapere, il comandante provinciale dei carabinieri Steven Chenet, rientrano in una più ampia azione di vigilanza da parte dei militari, finalizzata al controllo della tracciabilità della filiera ittica in alcuni esercizi commerciali e ristoranti, anche a seguito di furti di pesce denunciati nelle Cooperative e Consorzi ittici della zona, in particolare a Cabras.

“Le problematiche relative all’illegalità legata alla pesca”, ha ricordato il comandante Chenet in una nota, “sono state recentemente portate all’attenzione del Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, dai rappresentanti delle attività del settore che hanno lamentato nei mesi di settembre ed ottobre alcuni furti di mitili rappresentando altresì che questi, come previsto dalla normativa in vigore, devono obbligatoriamente transitare in un centro di depurazione prima di essere destinati al consumo umano. In caso contrario, qualora immessi nel mercato senza i prescritti trattamenti igienico sanitari, potrebbe essere messa a rischio la sicurezza alimentare con grave rischio per le persone”.

“Nella circostanza”, ha spiegato ancora il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Stelle Chenet, “sono stati denunciati anche fenomeni di pesca di frodo chiedendo alle forze di polizia forme di collaborazione per intensificare i controlli su queste dinamiche illegali che coinvolgono l’intero compendio ittico. Da qui, per far fronte alla problematica e fornire un’immediata risposta, i Carabinieri della Provincia, oltre ad intensificare fin da subito i controlli sul territorio finalizzati ad intercettare eventuali condotte fraudolente nelle attività di pesca, si sono attivati, coinvolgendo anche i reparti specializzati (Nas di Cagliari), per svolgere delle ispezioni alla cosiddetta filiera ittica concentrandosi anche su alcune attività commerciali e di ristorazione”.

Sabato, 18 novembre 2023