"Ecco come sono andate le cose"

Il vescovo di Ozieri, monsignor Corrado Melis, ha deciso di affrontare direttamente le accuse mosse nei suoi confronti. In particolare ha posto l’accento sulla cooperativa sociale Spes, nata con l’obiettivo di reinserire nel mondo del lavoro persone che hanno attraversato momenti difficili e in un’ottica di trasparenza, il prelato ha espresso la sua gratitudine alla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per il sostegno costante fornito al territorio del Logudoro. In queste attività professionali e caritative si è concretizzato l’impegno della diocesi, con un risultato tangibile. Negli ultimi 10 anni, sono stati investiti complessivamente 2 milioni di euro provenienti dall’8×1000. Questi fondi hanno consentito di sostenere iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita e al reinserimento sociale delle persone in difficoltà. “Vi scrivo cercando di descrivere ancora una volta tutta la tempesta che soffia sul mio cuore di Pastore – afferma monsignor Melis -. Sento che le fatiche di questi ultimi anni vorrebbero strapparmi via dalla mia vocazione di Padre di questa Chiesa. Riconosco la voce potente del Nemico che insinua nel profondo un

