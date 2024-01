Santa Giusta

Ieri la visita agli impianti nella zona industriale di Santa Giusta

Ieri il prefetto di Oristano Salvatore Angieri si è recato in visita, a Santa Giusta, allo stabilimento del Gruppo Fratelli Cellino, fondato negli anni ‘60 da Ercole Cellino, e oggi azienda leader in Sardegna nella lavorazione dei prodotti cerealicoli.

“Ogni giorno che passa”, ha detto Angieri, “sto scoprendo in questa meravigliosa terra realtà industriali di prim’ordine”.

Nel 1994 il Gruppo Fratelli Cellino, partito con tre mulini sparsi nella regione, ha realizzato nella zona industriale di Santa Giusta la Simec: un’unica struttura che ha al suo interno tre moderni mulini per produzioni sia a grano tenero che duro.

“Questa azienda”, ha commentato il prefetto, “rappresenta un mix perfetto tra impresa familiare con solide radici e moderna realtà industriale a vocazione internazionale”.

Il Gruppo Cellino, attualmente presieduto da Alberto Cellino, aveva avviato sul finire degli anni Novanta un processo di crescita che lo ha portato alla costruzione di un pastificio con sette linee produttive e un biscottificio tra i più moderni d’Europa. Non dimenticando le proprie radici, nel 2018 è stato anche attivato – in collaborazione con enti di ricerca e agricoltori locali – il progetto di filiera Ercole Punto Zero Cellino, prima filiera certificata 100% sarda, a sostegno della produzione locale di grano duro.

“Questa provincia”, ha concluso il prefetto Angieri, “ha bisogno di un numero sempre crescente di eccellenze imprenditoriali di questo tipo, capaci di guardare alle nuove sfide di un mercato sempre più globalizzato, ma senza dimenticare le tradizioni della propria terra”.