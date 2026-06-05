"Massima attenzione organizzativa e piena consapevolezza della complessità di eventuali casi sospetti di infezione da virus Ebola o da altri agenti ad alta pericolosità". L'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari interviene per rassicurare cittadine e cittadini e operatori sanitari: "la struttura, le competenze professionali e gli spazi per una prima gestione in sicurezza sono presenti, mentre è in fase di approvazione una procedura dedicata alla gestione di eventuali casi sospetti".
La procedura prevede che, in caso di
segnalazione di un paziente con sospetta infezione da Ebola o da
altri virus trasmissibili per contatto diretto, venga
immediatamente attivata un'area dedicata all'interno della Clinica
di Malattie infettive di viale san Pietro, fa sapere l'azienda.
"Si tratta degli spazi utilizzati durante la
pandemia come Rianimazione Covid e che possono essere rapidamente
convertiti in un'area ad alto isolamento. L'area è pronta ed è già
stata sottoposta a interventi di pulizia e verifica, con percorsi
separati per l'accesso, la vestizione e la svestizione degli
operatori, l'individuazione della zona rossa e la gestione in
sicurezza delle attività assistenziali - si legge in una nota - Il
percorso definisce nel dettaglio le modalità di accesso del
paziente, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e
delle apparecchiature necessarie per eseguire esami e monitoraggi
direttamente all'interno dell'area isolata, riducendo al minimo gli
spostamenti e garantendo la massima sicurezza per operatori e
cittadini" "La struttura c'è, i medici e anche le competenze ci
sono - sottolinea Sergio Babudieri, professore ordinario di
Malattie infettive e tropicali all'Università di Sassari e
direttore della Clinica di Malattie infettive e Tropicali
dell'Azienda ospedaliero universitaria -. Sassari ha già affrontato
nel 2015 un caso di Ebola senza casi secondari e ha gestito durante
la pandemia da Covid-19 reparti ad altissima complessità. È chiaro
che questi scenari richiedono...