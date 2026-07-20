Con una crescita dell'8,6% nel 2025 rispetto all'anno precedente, la Sardegna è la regione più dinamica nel settore del design: conta 297 imprese attive, di cui 126 artigiane, pari al 42,4% del totale regionale, con 827 addetti, 107 dei quali nell'artigianato. Il numero di aziende del comparto a livello nazionale è aumentato in media del 2,3%, secondo il report 'L'artigianato italiano al cuore della leadership nel design', curato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna. Dunque, l'incremento registrato nell'isola è da considerarsi un record.
"I dati confermano come la Sardegna non sia più
solo terra di tradizione, ma un vero laboratorio di innovazione
dove l'immaterialità del design si sposa con la sapienza
manifatturiera", commenta Giacomo Meloni, presidente di
Confartigianato Sardegna. "Le nostre imprese stanno intercettando i
nuovi stili di consumo globali, puntando sulla personalizzazione e
sulla qualità estetica che solo l'intelligenza artigiana può
offrire".
La crescita riguarda settori chiave come la
tessitura, la ceramica, il mobile, la gioielleria e la nautica da
diporto, capi di abbigliamento, carta, lavorazione del vetro,
realizzazioni in ceramica, prodotti in gesso per l'edilizia,
metalli preziosi, coltelleria e posateria, prodotti di elettronica
di consumo audio e video, orologi, lampade e apparecchi di
illuminazione, macchine per l'industria alimentare e delle bevande,
biciclette, gioielleria e oreficeria, bigiotteria, strumenti
musicali, giochi e giocattoli e mobili.
Oristano è la provincia sarda con la crescita
annuale più marcata, con un eccezionale +16,7%, che vale il sesto
posto nella classifica nazionale per variazione. Conta 18 imprese
totali, con un'incidenza artigiana del 38,9%. Segue Nuoro con un
+12,5% (tredicesimo posto nazionale). Sassari registra una crescita
solida dell'8,9% (22/o posto nazionale), con 102 imprese
totali.
Cagliari conta il numero maggiore, con 146
imprese e una crescita del 6,1% (31/o posto nazionale).
...