CAGLIARI, 20 LUG - Tra attualità e mito si snoda il 21/o Festival 'Il Colore Rosa' organizzato da 'L'Effimero Meraviglioso' a Sinnai (Cagliari).
Sei giornate dal 21 al 26 luglio tra incontri e
presentazioni di libri e film in Biblioteca, e spettacoli e
concerti al Mua-Museo e Archivio.
"Iniziamo e finiamo con la musica,
rispettivamente con 'Jazz al Femminile' di Silvia Follesa e
'Sardigna Caput Mundi' di Claudia Aru, per un ideale giro del mondo
attraverso le canzoni", racconta all'ANSA la direttrice artistica
Maria Assunta Calvisi.
in cartellone 'Il Giardino di Eva Mameli
Calvino' di e con Valentina Sulas e Andrea Mameli; 'Fiore di Loto',
da 'Ferite a Morte' di Serena Dandini sul tema del femminicidio;
'Oja, o Ma' 'con Rossella Fa e Fabio Marceddu, dal libro 'Mia Madre
e altre Catastrofi' di Francesco Abate e l''Antigone' di Silvia
Priori, per una moderna rilettura della tragedia".
Tra i protagonisti, anche Karim Galici con il
documentario 'Donne in Avanti', che apre il ciclo degli incontri in
Biblioteca, domani, 21 luglio, alle 19.30 e Monica Aschieri e
Eleonora Isola, madre e figlia nella vita, autrici di
#TutteSbagliate, il 24; un duplice omaggio alla scrittrice nuorese
Premio Nobel con Silvia Sanna e il suo romanzo 'Grazia Deledda-Il
Cuore Scalzo', il 22 luglio, e Peter Marcias che presenta con
Monica Demuru il film 'Quasi Grazia', dal libro di Marcello Fois il
23. Silvia Priori parla della "sua" Antigone, il 25 e le attrici
Maria Grazia Bodio, Lia Careddu, Cristina Maccioni, Miana Merisi e
Isella Orchis ragionano su 'Storie di Attrici Donne o Donne
Attrici?', il 26 luglio.
Il Festival, come sottolinea Calvisi, è
"dedicato alla creatività femminile, per valorizzare l'intelligenza
e il talento delle donne attraverso i linguaggi della...