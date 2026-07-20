'Il Colore Rosa' a Sinnai, da 21 anni il festival dedicato alla creatività delle donne - Notizie

CAGLIARI, 20 LUG - Tra attualità e mito si snoda il 21/o Festival 'Il Colore Rosa' organizzato da 'L'Effimero Meraviglioso' a Sinnai (Cagliari).Sei giornate dal 21 al 26 luglio tra incontri e presentazioni di libri e film in Biblioteca, e spettacoli e concerti al Mua-Museo e Archivio."Iniziamo e finiamo con la musica, rispettivamente con 'Jazz al Femminile' di Silvia Follesa e 'Sardigna Caput Mundi' di Claudia Aru, per un ideale giro del mondo attraverso le canzoni", racconta all'ANSA la direttrice artistica Maria Assunta Calvisi.in cartellone 'Il Giardino di Eva Mameli Calvino' di e con Valentina Sulas e Andrea Mameli; 'Fiore di Loto', da 'Ferite a Morte' di Serena Dandini sul tema del femminicidio; 'Oja, o Ma' 'con Rossella Fa e Fabio Marceddu, dal libro 'Mia Madre e altre Catastrofi' di Francesco Abate e l''Antigone' di Silvia Priori, per una moderna rilettura della tragedia".Tra i protagonisti, anche Karim Galici con il documentario 'Donne in Avanti', che apre il ciclo degli incontri in Biblioteca, domani, 21 luglio, alle 19.30 e Monica Aschieri e Eleonora Isola, madre e figlia nella vita, autrici di #TutteSbagliate, il 24; un duplice omaggio alla scrittrice nuorese Premio Nobel con Silvia Sanna e il suo romanzo 'Grazia Deledda-Il Cuore Scalzo', il 22 luglio, e Peter Marcias che presenta con Monica Demuru il film 'Quasi Grazia', dal libro di Marcello Fois il 23. Silvia Priori parla della "sua" Antigone, il 25 e le attrici Maria Grazia Bodio, Lia Careddu, Cristina Maccioni, Miana Merisi e Isella Orchis ragionano su 'Storie di Attrici Donne o Donne Attrici?', il 26 luglio.Il Festival, come sottolinea Calvisi, è "dedicato alla creatività femminile, per valorizzare l'intelligenza e il talento delle donne attraverso i linguaggi della...

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