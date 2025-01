E' morta la nonnina di Sinnai Giuseppina Manca: Aveva 104 Anni

Sinnai in Lutto per la Scomparsa della Centenaria Giuseppina Manca

Sinnai piange la perdita della sua amata nonnina centenaria, Giuseppina Manca, venuta a mancare all’età di 104 anni. Originaria di Maracalagonis, Giuseppina ha trascorso la sua vita tra diversi centri della Sardegna, lasciando un ricordo indelebile ovunque andasse.

Una Vita Dedicata al Lavoro e alla Famiglia

Giuseppina Manca ha lavorato per molti anni come impiegata delle Poste a Nurri, dove ha conosciuto il marito Luigi Pedditzi, anch’egli di Maracalagonis e impiegato come forestale. La coppia ha costruito una famiglia unita, crescendo cinque figli: quattro maschi e una femmina. Negli ultimi 46 anni, Giuseppina ha vissuto a Sinnai, dove era circondata da numerosi parenti e amici.

Una Donna di Fede e Impegno Comunitario

La fede ha sempre giocato un ruolo centrale nella vita di Giuseppina. Attiva nell’Azione Cattolica e nella Legio Maria, ha contribuito a molte iniziative religiose locali. Insieme alla figlia Maria Ausilia Pedditzi e al genero Pierangelo Soi, ha partecipato più volte ai pellegrinaggi a piedi da Sinnai al Santuario di Bonaria. Si è occupata anche dell’organizzazione del pellegrinaggio della Madonnina nei vari quartieri di Sinnai, dimostrando dedizione e spirito comunitario.

Una Vita Lunga e Piena di Ricordi

Nonostante l’età avanzata, Giuseppina godeva di una salute eccellente fino a poche settimane fa. Con una memoria straordinaria, amava rivivere con lucidità episodi del passato, condividendo storie e aneddoti con chi le stava accanto. Sempre di buon appetito e circondata dall’amore della sua famiglia, ha vissuto una vita ricca di significato.

Un Addio Carico di Commozione

Mercoledì scorso, la notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dolore e cordoglio nella comunità di Sinnai. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali nella parrocchia di Santa Barbara, che Giuseppina frequentava con grande devozione. La sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, ha espresso a nome di tutta la comunità le condoglianze alla famiglia, ricordando Giuseppina come una figura simbolica per il paese.

Un’Eredità di Amore e Fede

Giuseppina Manca lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità di valori legati alla fede, alla famiglia e all’impegno per la comunità. La sua vita rappresenta un esempio di dedizione e amore, che continuerà a ispirare quanti l’hanno conosciuta.

