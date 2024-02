Alghero

L’ha scoperta il cane della Guardia di finanza nella sala arrivi

È stata fermata all’aeroporto di Alghero con addosso 200 grammi di cocaina. Una donna di nazionalità nigeriana è stata arrestata dai militari della Guardia di Finanza di Alghero e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, durante alcuni controlli disposti dal Comando provinciale di Sassari per il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

La donna è stata segnalata da un cane antidroga mentre si trovava nella sala arrivi, dopo essere scesa da un volo proveniente da Milano Linate. Una perquisizione ha consentito ai finanzieri di scoprire un involucro nascosto sotto la maglietta della donna, all’interno c’era la cocaina.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. La donna, tratta in arresto per traffico di sostanze stupefacenti, è stata accompagnata nel carcere di Bancali, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.

“Si tratta della sesta operazione antidroga, caratterizzata da significativo sequestro di sostanza stupefacente, messa a segno nell’ultimo trimestre dalle Fiamme gialle della provincia di Sassari, in ambito portuale e aeroportuale, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli”, si legge in un comunicato diffuso dal Comando. “Complessivamente sono 74 i kg di droga sequestrati (tra cocaina, eroina e marijuana) e 6 i corrieri arrestati, a testimonianza dell’impegno profuso nella repressione ai traffici di sostanze stupefacenti”.

Martedì, 13 febbraio 2024