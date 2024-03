Oristano

Arrivate dalla riunione della direzione dem le prime indicazioni post-voto

“Il campo largo corra unito alle amministrative a Cagliari, Sassari e Alghero”. A due settimane dalla vittoria alle elezioni regionali del 25 febbraio, il segretario del Pd sardo Piero Comandini ha tracciato da Oristano la linea da seguire in vista degli importanti appuntamenti al voto della prossima primavera. L’esponente dem lo ha fatto in occasione della prima riunione post-voto della direzione regionale del Partito Democratico, che si è ritrovato nella sede cittadina di via Canepa.

L’incontro si è aperto con un lungo applauso per il risultato elettorale che in Sardegna ha visto la vittoria del campo largo e di Alessandra Todde, ma anche l’affermazione del Pd, primo partito nell’isola davanti a Fratelli d’Italia. Per primo è intervenuto il presidente del Partito Democratico Giuseppe Meloni, che ha ricordato le scritte intimidatorie rivolte al sindaco di Lanusei Davide Burchi, minacciato di morte: “Gli siamo vicini e siamo vicini a tutti gli amministratori vittime di episodi come questo”. Poi si è concentrato sul risultato elettorale. “Siamo certi di aver vinto e di essere il primo partito. Il Pd eleggerà 11-12 consiglieri regionali”, ha dichiarato Meloni, “è un risultato eccezionale”.