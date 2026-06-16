Dopo 9 anni ritorna a Cagliari la Turandot di Puccini - Notizie

Ritorna in scena dopo 9 anni al Teatro Lirico di Cagliari Turandot. Il capolavoro di Puccini con l'immortale e celeberrima aria Nessun Dorma, sarà rappresentata il 24 giugno alle 20, quinto titolo della Stagione d'opera. Sarà Sandro Cappelletto a presentarla al pubblico al Carmen Melis domenica 21 giugno, alle 11. Il musicologo e critico musicale è stato chiamato in sostituzione dell'indisposto Emanuele Senici.L'ingresso alla presentazione è libero.Scrittore e storico della musica, veneziano, Sandro Cappelletto ha studiato armonia e composizione con il maestro Robert Mann. Tra le sue principali pubblicazioni figurano: la prima biografia critica di Carlo Broschi Farinelli, un saggio su Gaetano Guadagni e un'inchiesta politica sugli enti lirici italiani. Esce nel 2006 Mozart - La notte delle Dissonanze, dedicato al misterioso Adagio introduttivo del Quartetto per archi K. 465. Dal libro nasce, assieme al Quartetto Savinio, un fortunato concerto-racconto. Per la Storia del teatro moderno e contemporaneo ha scritto il saggio Inventare la scena: regia e teatro d'opera. Nel 2002, con Pietro Bria, dà alle stampe Wagner o la musica degli affetti, raccolta di riflessioni e interviste di Giuseppe Sinopoli, di cui nel 2006 cura Il mio Wagner - il racconto della Tetralogia. È autore di programmi radiofonici e televisivi (crea la trasmissione di Rai-Radio Tre Momus, realizza per Rai 3 un film televisivo su Maurizio Pollini, scrive e conduce per Rai 5 il programma Inventare il tempo).Giornalista professionista. È Accademico di Santa Cecilia. I suoi libretti per il teatro musicale sono nati dalla collaborazione con significativi compositori italiani, tra i quali Claudio Ambrosini, Daniele Carnini, Luca Lombardi, Azio Corghi. Intensa la collaborazione con Matteo D'Amico; tra gli altri titoli creati con lui, si ricorda con particolare intensità Tutte le notti, tutte le notti io...

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