Ritorna in scena dopo 9 anni al Teatro Lirico di Cagliari Turandot. Il capolavoro di Puccini con l'immortale e celeberrima aria Nessun Dorma, sarà rappresentata il 24 giugno alle 20, quinto titolo della Stagione d'opera. Sarà Sandro Cappelletto a presentarla al pubblico al Carmen Melis domenica 21 giugno, alle 11. Il musicologo e critico musicale è stato chiamato in sostituzione dell'indisposto Emanuele Senici.
L'ingresso alla presentazione è libero.
Scrittore e storico della musica, veneziano,
Sandro Cappelletto ha studiato armonia e composizione con il
maestro Robert Mann. Tra le sue principali pubblicazioni figurano:
la prima biografia critica di Carlo Broschi Farinelli, un saggio su
Gaetano Guadagni e un'inchiesta politica sugli enti lirici
italiani. Esce nel 2006 Mozart - La notte delle Dissonanze,
dedicato al misterioso Adagio introduttivo del Quartetto per archi
K. 465. Dal libro nasce, assieme al Quartetto Savinio, un fortunato
concerto-racconto. Per la Storia del teatro moderno e contemporaneo
ha scritto il saggio Inventare la scena: regia e teatro d'opera.
Nel 2002, con Pietro Bria, dà alle stampe Wagner o la musica degli
affetti, raccolta di riflessioni e interviste di Giuseppe Sinopoli,
di cui nel 2006 cura Il mio Wagner - il racconto della Tetralogia.
È autore di programmi radiofonici e televisivi (crea la
trasmissione di Rai-Radio Tre Momus, realizza per Rai 3 un film
televisivo su Maurizio Pollini, scrive e conduce per Rai 5 il
programma Inventare il tempo).
Giornalista professionista. È Accademico di
Santa Cecilia. I suoi libretti per il teatro musicale sono nati
dalla collaborazione con significativi compositori italiani, tra i
quali Claudio Ambrosini, Daniele Carnini, Luca Lombardi, Azio
Corghi. Intensa la collaborazione con Matteo D'Amico; tra gli altri
titoli creati con lui, si ricorda con particolare intensità Tutte
le notti, tutte le notti io...