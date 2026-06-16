Valorizzare e promuovere su mercati nazionale e internazionali la fruizione del ricco patrimonio archeologico della Sardegna, impreziosito dai siti Unesco e diffuso sul territorio regionale. Con questo obiettivo l'Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari e con l'agenzia M&C Marketing Consulting, organizza la prima Borsa del Turismo Archeologico dedicata ai siti Unesco, in programma ad Olbia, dal 17 al 20 giugno.
Il patrimonio Unesco della Sardegna comprende
beni culturali materiali, come il complesso nuragico Su Nuraxi di
Barumini e 18 Domus de Janas, entrate nella World Heritage List nel
2025; ma anche beni immateriali, quali: il Canto a Tenore e la
Faradda de li Candareri di Sassari e la riserva della biosfera MAB
del Parco di Tepilora.
A inaugurare la Borsa sarà il convegno dal
titolo "Il patrimonio mondiale Unesco: da riconoscimento a
opportunità per il turismo slow", in programma mercoledì 17 giugno
al Museo Archeologico Nazionale di Olbia, articolato in due tavole
rotonde, la prima dedicata ai modelli di successo in Italia di
valorizzazione a fini turistici dei siti Unesco e la seconda invece
dedicata agli attrattori culturali della Sardegna quali potenziali
prodotti turistici. Saranno precedute dagli interventi introduttivi
del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, del presidente della Camera di
commercio di Sassari, Stefano Visconti, del deputato e consigliere
del ministro del Turismo Gianluca Caramanna, degli assessori
regionali del turismo, Franco Cuccureddu, e della cultura, Ilaria
Portas e, in videocollegamento della presidente della Regione
Sardegna, Alessandra Todde, e della dg del ministero della cultura,
Mariassunta Peci. A moderare l'incontro sarà Mario Tozzi, primo
ricercatore Cnr e divulgatore scientifico.
Il meeting porrà al centro del dibattito la
valorizzazione dei beni sardi patrimonio dell'Umanità come volano
di sviluppo per il turismo, in...