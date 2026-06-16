Dal 19 al 21 giugno San Salvatore di Sinis, nel territorio di Cabras, ospiterà la seconda edizione dell'ArcheoBeer Fest, la manifestazione che unisce archeologia, storia dell'alimentazione, tradizioni del Mediterraneo, degustazioni guidate e spettacoli musicali. L'evento si svolgerà negli spazi del Centro Servizi della Fondazione Mont'e Prama e nella suggestiva Pratza De Is Ballus, con un programma ricco di appuntamenti rivolti ad appassionati, studiosi, famiglie e visitatori.
"L'ArcheoBeer Fest - spiega il presidente della
Fondazione Anthony Muroni - si propone come un'occasione unica per
valorizzare il patrimonio culturale e archeologico del Sinis
attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti, creando un dialogo
tra ricerca scientifica, tradizioni alimentari, musica e
comunità".
L'inaugurazione è prevista per venerdì 19 giugno
alle 10con i saluti istituzionali di Anthony Muroni, e di Elena
Anna Boldetti, Soprintendente SABAP per l'Area Metropolitana di
Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna. Il cuore della
manifestazione sarà rappresentato da un ciclo di conferenze
dedicate alla storia delle bevande fermentate, dell'alimentazione e
delle pratiche conviviali nel mondo antico.
Tra i relatori figurano studiosi e divulgatori
provenienti da diversi ambiti della ricerca archeologica e
storico-gastronomica. Si parlerà del ruolo delle bevande fermentate
nei riti delle società protostoriche e preclassiche del
Mediterraneo orientale, dei banchetti nel mondo etrusco, della
birra nell'arte, della storia del pane dalla preistoria al pane
carasau, del consumo del vino nel Mediterraneo antico e della birra
nell'Antico Egitto. A completare l'offerta culturale saranno le
degustazioni guidate curate da Fabio Scintu, docente e tutor
dell'Unione Birrai, che accompagnerà il pubblico in un percorso di
conoscenza dedicato alla birra artigianale e alle sue
caratteristiche sensoriali.
Le serate saranno animate da concerti di artisti
di rilievo internazionale. Venerdì 19 giugno salirà sul palco Chris
Eckman, sabato 20 giugno sarà...