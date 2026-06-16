A San Salvatore di Sinis il prossimo weekend sarà ArcheoBeer Fest - Notizie

Dal 19 al 21 giugno San Salvatore di Sinis, nel territorio di Cabras, ospiterà la seconda edizione dell'ArcheoBeer Fest, la manifestazione che unisce archeologia, storia dell'alimentazione, tradizioni del Mediterraneo, degustazioni guidate e spettacoli musicali. L'evento si svolgerà negli spazi del Centro Servizi della Fondazione Mont'e Prama e nella suggestiva Pratza De Is Ballus, con un programma ricco di appuntamenti rivolti ad appassionati, studiosi, famiglie e visitatori."L'ArcheoBeer Fest - spiega il presidente della Fondazione Anthony Muroni - si propone come un'occasione unica per valorizzare il patrimonio culturale e archeologico del Sinis attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti, creando un dialogo tra ricerca scientifica, tradizioni alimentari, musica e comunità".L'inaugurazione è prevista per venerdì 19 giugno alle 10con i saluti istituzionali di Anthony Muroni, e di Elena Anna Boldetti, Soprintendente SABAP per l'Area Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna. Il cuore della manifestazione sarà rappresentato da un ciclo di conferenze dedicate alla storia delle bevande fermentate, dell'alimentazione e delle pratiche conviviali nel mondo antico.Tra i relatori figurano studiosi e divulgatori provenienti da diversi ambiti della ricerca archeologica e storico-gastronomica. Si parlerà del ruolo delle bevande fermentate nei riti delle società protostoriche e preclassiche del Mediterraneo orientale, dei banchetti nel mondo etrusco, della birra nell'arte, della storia del pane dalla preistoria al pane carasau, del consumo del vino nel Mediterraneo antico e della birra nell'Antico Egitto. A completare l'offerta culturale saranno le degustazioni guidate curate da Fabio Scintu, docente e tutor dell'Unione Birrai, che accompagnerà il pubblico in un percorso di conoscenza dedicato alla birra artigianale e alle sue caratteristiche sensoriali.Le serate saranno animate da concerti di artisti di rilievo internazionale. Venerdì 19 giugno salirà sul palco Chris Eckman, sabato 20 giugno sarà...

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