Donna accoltellata in autostrada a Roma: "E' stato il mio compagno"
La 38enne, in gravi condizioni, è stata notata nella carreggiata interna da alcuni automobilisti, che hanno allertato i soccorsi
Una donna peruviana di 38 anni è stata ferita con una coltellata al torace a Roma.
La 38enne è stata vista all'altezza del km 14 + 200 in carreggiata interna dell'autostrada da alcune persone che hanno chiamato la polizia. La donna è stata soccorsa e portata in codice rosso al Sant’Andrea. La donna ha detto di esser stata accoltellata dal compagno, proprietario dell’auto.
Sono in corso gli accertamenti della squadra mobile di Roma.
