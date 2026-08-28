(Adnkronos) - Novak Djokovic 'incanta' gli Us Open 2026. Il tennista serbo è stato impegnato nel torneo di doppio misto dello Slam americano, l'ultimo della stagione, dove è stato eliminato al primo turno in coppia con Aryna Sabalenka. Djokovic però continua ad allenarsi a New York nella speranza di rincorrere quel sogno chiamato 25esimo Slam e, stando a quanto mostrato finora sul cemento americano, sembra avere ancora determinazione e qualità per raggiungerlo.

Nella notte italiana Djokovic si è allenato con il canadese Denis Shapovalov, incantando il pubblico di Flashing Meadows. Durante il set, vinto con il punteggio di 6-2, il serbo ha infatti sfornato un dritto sensazionale, che si è schiantato sul lungolinea a un passo dal corridoio, costringendo l'avversario a un intervento disperato.

Shapovalov ci ha messo la racchetta, ma non ha potuto fare niente per evitare di concedere il punto, con Djokovic che si è preso così gli applausi di New York.