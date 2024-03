Oristano

Nuovo intervento della Cisl-Fp

Continua la polemica per i nuovi orari dei dipendenti delle strutture sanitarie del Distretto di Ales-Terralba, in vigore dalla scorsa settimana. La modifica ha portato da uno a due i rientri pomeridiani, accorciando di mezz’ora l’orario mattutino, con l’uscita anticipata alle 13.30 per il personale amministrativo e infermieristico, ma non per i medici specialistici che prestano servizio negli ambulatori del Distretto. La Cisl-Fp oggi segnala i primi disagi: “Si sta già creando qualche problema”, dice il sindacalista Marco Efisio Pisanu, “gli specialisti si sono lamentati perché a fine mattinata rimangono senza infermieri”.

Lo stesso Pisanu ha sottolineato che lo scorso 9 gennaio il direttore del Distretto di Ales-Terralba, Andrea Floris, e la coordinatrice Cristiana Scintu avevano scritto una nota indirizzata alla direttrice della Gestione risorse umane e Sviluppo organizzativo, Vincenza Costeri, chiedendo il mantenimento dei vecchi orari, perché “l’applicazione delle nuove disposizioni implicherebbe una contrazione del numero dei prelievi, la rimodulazione delle agende Cup e la variazione dei profili orari degli specialisti convenzionati interessati”.

“Considerato che le agende risultano già sviluppate e prenotate per l’anno 2024, che gli orari degli specialisti sono stati concordati con gli stessi al momento dell’accettazione dell’incarico e