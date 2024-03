Assemini

Incidente questa mattina al Tecnocasic

Un operaio è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Macchiareddu, in un impianto del Tecnocasic.

Per il momento non si sa in che attività fosse impegnato, ma l’uomo è precipitato a terra da un’altezza di quasi tre metri.

Quando è intervenuta un’ambulanza del 118 il ferito era cosciente. È stato portato in ospedale a Cagliari.

Al Tecnocasic sono