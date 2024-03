Oristano

La Regione raccoglie dati per far incontrare domanda e offerta

Cosa cercano i turisti che scelgono la Sardegna per una vacanza? E come possono gli operatori economici andare incontro alle loro esigenze? Sono queste le domande alle quali cerca di rispondere l’Osservatorio dell’Assessorato regionale al Turismo. Attraverso l’analisi dei dati raccolti da diverse fonti, si punta a far crescere i flussi turistici, con l’obiettivo di rendere l’Isola e i suoi operatori sempre più appetibili.

Le modalità di raccolta delle informazioni sono state presentate stamane a Oristano in occasione del convegno “Dal dato alla destinazione: scenari futuri per il turismo del territorio”, ospitato dalla Sala Evangelisti di Palazzo degli Scolopi. Oltra al direttore dell’Osservatorio, Pierangelo Orofino, hanno partecipato Giulia Contu, presidente del Comitato Turismo della Fondazione Oristano, Marco Ortu e Maurizio Romano dall’Università di Cagliari.

“Prendiamo in considerazione le recensioni dei visitatori nei principali portali”, ha spiegato il direttore Orofino. “Poi si aggiungono le rilevazioni degli alberghi, che devono obbligatoriamente comunicare i dati sui pernottamenti, che vengono inviati dalla Regione all’Istat”.