Sedilo

Statale 131 DCN chiusa e traffico deviato nei pressi di Sedilo, in direzione Nuoro.

La chiusura si è resa necessaria a causa di dissesto della strada verificato a per le intense piogge dei giorni scorsi. Il tratto interessato è tra gli svincoli nord e sud di Sedilo, all’altezza del km 13,600.

I tecnici Anas sono subito intervenuti sul posto per le prime verifiche tecniche e per procedere alla deviazione al transito che, in accordo con le amministrazioni locali, è stata predisposta lungo la strada provinciale 24 e la viabilità urbana di Sedilo.

Lunedì, 11 marzo 2024

