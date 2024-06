Samatzai, il sindaco uscente Enrico Cocco cerca il bis

Enrico Cocco, ingegnere con esperienza nei settori pubblici e membro del Partito Democratico, ha ottenuto una vittoria schiacciante nel 2019 con il 74% dei voti, sconfiggendo Pierluigi Podda, un insegnante in pensione e già sindaco di Samatzai per due legislature. In quel momento, il paese si stava riprendendo da un anno di commissariamento seguito alla caduta del sindaco Agostina Boi. Oggi si ricandida per cercare di ottenere un secondo mandato, sfidando il suo avversario Nicola Piga . Se verrò rieletto, porterò avanti i progetti e le iniziative previsti per il futuro di Samatzai, mantenendo la continuità con il lavoro già svolto e completando molte opere attualmente in corso. Tra queste vi sono numerosi lavori pubblici, finanziati come l’ex cinema, interventi nelle scuole, nelle aree archeologiche e altro ancora, per un totale di circa 6 milioni di euro. Intendiamo procedere con il piano urbanistico e idrogeologico, nonché con gli interventi nel settore agricolo, attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento. Inoltre, ci concentreremo sulla miglioramento della viabilità rurale, asfaltando le strade per

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie