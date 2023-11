“Discover Marmilla”, a Paestum il progetto del consorzio turistico Sa Corona Arrùbia

Paestum

Interessanti contatti alla Borsa mediterranea del Turismo archeologico

Successo per la proposta “Discover Marmilla”, che il consorzio turistico Sa Corona Arrùbia ha presentato alla XXV edizione della Borsa mediterranea del Turismo archeologico, in programma fino a domani – domenica 5 novembre – al Next di Paestum.

Lo stand sta registrando interesse e centinaia di richieste di informazioni da parte dei visitatori, oltre che dare modo al consorzio di ottenere importanti contatti per avviare azioni coordinate con altri operatori della filiera dei servizi turistici del Mediterraneo.

La Borsa di Paestum si conferma un appuntamento unico al mondo nel suo genere: il primo e più grande salone espositivo dedicato al patrimonio archeologico e alle destinazioni turistico-archeologiche, che quest’anno ospita anche l’ArcheoVirtual, la prima mostra internazionale di tecnologie interattive e virtuali in collaborazione con il CNR.

Non solo, è sede dell’unico workshop con la domanda europea selezionata dall’ENIT dedicato al turismo archeologico, oltre ad ospitare l’ArcheoIncoming, una sezione dedicata ai tour operator specializzati nel turismo archeologico protagonisti dell’outgoing e delle destinazioni italiane di interesse del turismo di prossimità e della domanda nazionale.

Ed è in questo contesto e su questi temi che il consorzio turistico Sa Corona Arrùbia sta portando avanti lo sviluppo di un ambizioso progetto, oramai nella sua fase esecutiva, per affermare la Marmilla quale destinazione turistica integrata attraverso gli strumenti digitali che verranno offerti attraverso il portale web discovermarmilla.it .

Un approccio innovativo per supportare il viaggiatore che attraversa il territorio cui vengono resi servizi di segnalamento di prossimità di luoghi di interesse archeologico, culturale, ambientale e paesaggistico; di guida attraverso una web map dedicata; di presentazione della cultura delle comunità storiche dei 18 centri della Marmilla interessati dal progetto e, infine, di informazione e reindirizzamento ai servizi di ospitalità presenti nel territorio.

Centrale nello sviluppo di questa importante iniziativa di costruzione del marchio di destinazione Marmilla è l’azione di formazione e coinvolgimento attivo degli operatori privati e degli agenti gestori di siti archeologici e culturali, attraverso l’Osservatorio Discover Marmilla: luogo di formazione, aggiornamento e condivisione di strategie pubbliche e private volto all’ottimizzazione del processo di offerta del prodotto culturale, unitamente ai necessari servizi di ospitalità.

“Attualmente la Marmilla vede flussi di presenze importanti dovuti alle visite dei nostri più importanti siti archeologici”, dice il presidente del consorzio turistico Sa Corona Arrùbia, Francesco Sanna. “Ma attorno a questi, con una densità territoriale incredibile, ve ne sono molti altri che meritano di essere scoperti, conosciuti e goduti dal visitatore che decide di discostarsi dai percorsi più battuti per meravigliarsi di quanta storia e cultura si addensi in Marmilla”.

“Una risorsa che gli enti locali del territorio, operando insieme con decisione e spirito di innovazione, vogliono far diventare un tratto caratteristico e leggibile delle proprie comunità”, prosegue sempre Sanna, “facendola fruttare a favore dell’economia della filiera enogastronomica, esperienziale e dei servizi turistici insediata. Una bandiera irta contro il vento sferzante, che intende orientare i giovani a restare nei nostri territori, offrendo loro concrete opportunità di crescita, sviluppo e autonomia economica opponendosi al vento che oggi li attira verso luoghi altri, alla ricerca di quell’affermazione che oggi possono orgogliosamente rivendicare anche nelle comunità in cui sono cresciuti”.