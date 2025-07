Dazi, Ue risponde a Trump: "Pronte contromisure, sospese fino a inizio agosto"

(Adnkronos) - Sui dazi Usa, al 30% per l'Ue dal primo agosto, "siamo sempre stati molto chiari sul fatto di preferire una soluzione negoziata. Questo rimane valido e utilizzeremo il tempo che abbiamo" fino alla scadenza. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, commentando in conferenza stampa la lettera sui dazi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Possiamo rispondere con contromisure se necessario", ha aggiunto.

"Estenderemo la sospensione delle nostre contromisure fino all'inizio di agosto e, nel frattempo, continueremo a predisporre ulteriori contromisure per essere pienamente preparati", ha poi aggiunto von der Leyen.

La presidente della Commissione Europea ha poi annunciato che è stata raggiunta un' "intesa politica" con l'Indonesia per la conclusione di un accordo di libero scambio. "Stiamo vivendo tempi turbolenti e quando l'incertezza economica incontra la volatilità geopolitica, partner come noi devono avvicinarsi. Quindi oggi stiamo compiendo un grande passo avanti in questo partenariato", ha dichiarato nel corso della conferenza stampa congiunta a Bruxelles con il presidente indonesiano, Prabowo Subianto.

Sarà necessario adottare "contromisure decise" per contrastare i dazi statunitensi se non si raggiungerà un accordo "equo" con Washington, ha affermato intanto il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, in un'intervista al quotidiano Sueddeutsche Zeitung, dopo la lettera inviata dal presidente americano.

Secondo Klingbeil, è ancora necessario tenere "negoziati seri e orientati alla soluzione" con gli Stati Uniti, ma ha aggiunto che, in caso di fallimento, l'Ue avrà bisogno di "contromisure decise per proteggere i posti di lavoro e le imprese in Europa".

