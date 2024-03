Su Gazetinu, lunis 25 de martzu de su 2024

In Sardigna nche at pagos traballadores cualificados – In Sardigna puru is traballadores cualificados sunt malos a agatare: mancant prus de 8.000 figuras pro is impresas artesanas sardas e su 21,4% de is giòvanos no est ativu. Ocannu passadu, is impresas sardas non nche sunt resessidas a agatare su 42% de sa manodòpera chi serbiat, est a nàrrere chi sunt abarrados bòidos 64.170 postos de traballu. Is siendas piticheddas, imbetzes, ant tentu dificultades mannas pro pigare a su 42,9% de su personale (48.030 traballadores), mentras pro is artesanos su nùmeru de is traballadores malos a agatare est lòmpidu a su 50,7% (8.170 traballadores).

Custos sunt is nùmeros bogados dae s’Ufìtziu pro is Istùdios de Confartesania Sardigna, impreende is datos de UnionCamere-Anpal-Excelsior 2023.

Su ritardu in su agatare a is persones chi bisòngiant ingendrat ispesas mannas: in siendas sardas piticheddas is datos prus friscos narant prus de 206 milliones de èuros. Sende custa sa situatzione, duas impresas piticheddas ònnia tres (su 66,0%) ant cungiminadu carchi interventu pro fàghere su tziri-tziri a su personale cualificadu chi ddis bisòngiat e/o pro fàghere a manera de non nche pèrdere su chi teniant giai.