Da Nurallao a Laconi, passeggiata con screening gratuiti nella Giornata Mondiale del Diabete/FOTO

Laconi

Circa 80 persone hanno preso parte all’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici e dall’Asl di Oristano

Un’ottantina di cittadini hanno partecipato agli screening gratuiti nel cineteatro di Laconi. C’è voglia di prevenzione per le patologie legate al diabete anche nelle zone interne dell’isola. È stata un successo l’iniziativa fra Laconi e Nurallao in occasione della Giornata Mondiale del Diabete organizzata dall’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici, dalla Struttura Complessa di Diabetologia dell’Ospedale San Martino di Oristano, diretta dalla dottoressa Concetta Clausi e dalle amministrazioni comunali di Laconi e Nurallao. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati”, ha esordito la dottoressa Clausi, “ovvero far conoscere questa patologia cronica così diffusa alla popolazione, perché sia per la cura che per la prevenzione di alcune forme di diabete è indispensabile promuovere corretti stili di vita”.

Dopo il ritrovo al parco Is Arinus di Nurallao, con una colazione offerta dal Comune, una camminata sino a Laconi con delle guide esperte. Il pranzo è stato consumato nell’oasi francescana, poi nel cineteatro i controlli gratuiti di glicemia e pressione arteriosa e i colloqui informativi con medici, nutrizionisti ed infermieri della Diabetologia di Oristano. Quindi la consegna dei braccialetti blu e l’arrivo in municipio, illuminato con luci blu. Stessa illuminazione poi per le cascate nel parco di Is Arinus a Nurallao.