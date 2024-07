Addio a Franco Delogu, pilastro di Adiconsum Oristano

Francesco Delogu, conosciuto da tutti come Franco, è morto nelle scorse ore a Oristano. Originario di Ollastra, Franco è stato un pilastro dell’associazione Adiconsum Oristano, dedicando anni al servizio per la tutela dei consumatori. Il doloroso annuncio è arrivato dalla moglie Gioconda, dai figli Mauro, Annalisa con Federico, Alessia con Alessandro, e dall’amato nipote Leonardo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile anche nel cuore del fratello, delle sorelle, del cognato, delle cognate, dei nipoti e di tutti i parenti. La famiglia Delogu ha espresso un sentito ringraziamento al dottor Barcellona e a tutto il personale medico e paramedico del Day Hospital San Martino di Oristano, nonché alla dottoressa Panzone e a Daniela, per le cure amorevoli e professionali prestate durante la malattia di Franco. I funerali, con la celebrazione della Santa Messa, si terranno domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 16:30 nella basilica di Nostra Signora del Rimedio a Oristano. Sarà un’occasione per amici, colleghi e conoscenti di dare l’ultimo saluto a una persona

