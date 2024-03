Preghiera e tradizione, a Morgongiori i riti della Settimana Santa

La parrocchia di Santa Maria Maddalena a Morgongiori si prepara ad affrontare con devozione i riti della Settimana Santa. Nella serata del Giovedì Santo, alle ore 18, la comunità si riunirà per celebrare la Santa Messa in Coena Domini. Durante questa solenne occasione, sarà commemorata la Cena Pasquale del Signore, si svolgerà il rituale della Lavanda dei piedi e avrà luogo la Reposizione e l’Adorazione del Santissimo Sacramento. Successivamente, alle ore 21, è prevista un’adorazione comunitaria presso l’Altare della Reposizione. Nel pomeriggio del Venerdì Santo, alle ore 15, è prevista la Via Crucis all’interno della chiesa. Successivamente, alle 18:30, si terrà la Liturgia in Passione Domini, durante la quale sarà celebrata la Passione di Nostro Signore e avrà luogo l’adorazione della Croce. Seguirà poi il Su Scravamentu, il momento solenne della deposizione del Cristo morto, seguito dalla suggestiva processione del Cristo morto e della Madonna addolorata. Nella notte del Sabato Santo, alle ore 22, si svolgerà la solenne Veglia Pasquale, un momento di profonda riflessione

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

