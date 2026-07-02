Costa Smeralda, i Carabinieri potenziano il loro servizio di vigilanza con un nuovo strumento: le biciclette elettriche

Porto Cervo, Carabinieri in E-Bike: Sicurezza di Prossimità e Rispetto per l'Ambiente in Costa Smeralda

PORTO CERVO – Con l’arrivo della stagione estiva, i Carabinieri della Stazione di Porto Cervo potenziano il loro servizio di vigilanza con un nuovo strumento: le biciclette elettriche. Un mezzo moderno, ecologico e perfettamente integrato nel contesto urbano e turistico della Costa Smeralda, che permetterà ai militari di garantire una presenza più capillare e sostenibile.

Agilità e Contatto con il Territorio

Le e-bike consentiranno ai Carabinieri di muoversi con maggiore agilità nei centri storici, nelle aree pedonali, nei percorsi più frequentati dai turisti e in tutte quelle zone dove l'uso di veicoli tradizionali è meno agevole. Un presidio discreto ed efficace, pensato per rafforzare la vicinanza alla popolazione residente, agli operatori economici e ai numerosi visitatori che animano Porto Cervo in estate.

Prevenzione e Immediatezza

L'utilizzo delle biciclette elettriche permetterà di assicurare una presenza più immediata e capillare, favorendo il contatto diretto con le persone, la prevenzione delle condotte illecite e una più rapida capacità di intervento nelle aree maggiormente frequentate.

Sicurezza e Sostenibilità

La scelta di impiegare mezzi ecologici si inserisce in una visione di sicurezza moderna e di prossimità, attenta non solo al controllo del territorio, ma anche al rispetto dell’ambiente e alla qualità della vita. Nel cuore di una delle località turistiche più apprezzate della Sardegna, l'Arma conferma la propria presenza quotidiana al fianco della comunità, con strumenti che coniugano tradizione, innovazione, sostenibilità e vicinanza concreta ai cittadini.