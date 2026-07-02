Oristano, Donna Sudamericana Arrestata per Traffico di Droga: Rintracciata con la Videosorveglianza Mentre Consegna Pacchi

Oristano, Arrestata Donna Sudamericana: Condannata per Traffico di Droga, Rintracciata Grazie alla Videosorveglianza

ORISTANO – La tecnologia ha avuto un ruolo chiave nell'arresto di una cittadina sudamericana avvenuto nei giorni scorsi a Oristano. La donna, condannata in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti, è stata rintracciata dalla Sezione Volanti della Questura mentre si trovava in città per lavoro, ignara del provvedimento di carcerazione a suo carico.

La Segnalazione e la Caccia

La donna aveva soggiornato in una struttura ricettiva del capoluogo, ma la registrazione dei suoi dati anagrafici ha generato una segnalazione di "rintraccio per cattura" alla Sala Operativa della Questura. Quando la donna ha lasciato la struttura, sono partite le ricerche, coordinate dalla Sala Operativa e condotte dagli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dagli investigatori della Squadra Mobile.

Il Rintraccio in Città

La donna è stata localizzata nel centro cittadino grazie all'ausilio della Polizia Locale, che gestisce il sistema di videosorveglianza comunale. Al momento del rintraccio, era intenta a effettuare consegne di pacchi acquistati tramite piattaforme di commercio elettronico.

La Pena

Identificata e arrestata, la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Uta, dove è presente la sezione femminile, per scontare una pena definitiva di un anno e quattro mesi di reclusione. Dovrà inoltre provvedere al pagamento delle spese processuali, quantificate in 10.000 euro. La collaborazione tra le forze di polizia e il sistema di videosorveglianza cittadino si è rivelata decisiva per assicurare la donna alla giustizia.